وزير «تعليم الوفاق» يتابع تنسيب طلاب الثانوية وجاهزية الكليات لاستقبالهم

اجتماع وزير «تعليم الوفاق»، عثمان عبدالجليل، لمتابعة تنسيب طلاب الثانوية، 7 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تابع وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، آلية تنسيب طلاب الشهادة الثانوية للعام 2018 - 2019، ومدى جاهزية الكليات والمعاهد التقنية والفنية لقبول الطلبة، إضافة للتعرف على القدرات الاستيعابية لكل الكليات.

جاء ذلك خلال اجتماع لـ«عبدالجليل» مع عدد من قيادات الوزارة، والذي تناول أيضا سير اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي في جميع اللجان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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واعتمد عبدالجليل، في 19 سبتمبر الماضي، نتيجة الشهادة الثانوية، معلنا أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت نحو 38% في القسمين العلمي والأدبي معا.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 42.3%، بينما وصلت إلى 20.79% في القسم الأدبي.