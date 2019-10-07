افتتاح مركز خدمات الأسنان في طرابلس بعد إقفاله 6 أشهر

وكيل «صحة الوفاق»، محمد عيسى، خلال افتتاحه مركز خدمات الأسنان في طرابلس، 7 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

افتتح الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، محمد عيسى، مركز خدمات الأسنان في طرابلس بعد توقفه عن تقديم خدماته الطبية وإقفاله لمدة ستة أشهر لأسباب تتعلق بملكية المبنى، إذ وفرت الوزارة مبنى جديدا موقتا للمركز إلى حين بناء آخر.

وتسلم المركز معدات وأجهزة طبية ومخزونا من جميع الأصناف الخاصة بالمواد التشغيلية يكفي عاما كاملا، ضمن خطة دعم المرافق الصحية التي أطلقها عيسى، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويقدم المركز خدمات علاج العصب وتركيبات الأسنان المتحركة والجراحة والتقويم وخدمات الأسنان للأطفال لمواطني طرابلس وزوارة وغريان ومسلاتة والقرة بوللي والعجيلات.

وأطلقت «صحة الوفاق» في وقت سابق من العام الجاري خطة تهدف إلى دعم القطاع الصحي العام، واستعادة تشغيل المستشفيات بكامل قدرتها الاستيعابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا تأهيل الفرق الطبية.