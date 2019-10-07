مؤسسة النفط: انتهاء تحديث شبكة الكهرباء في البريقة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 11:58 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، انتهاء أعمال مشروع تحديث شبكة الكهرباء في منطقة خور أوقيدة التابعة لبلدية البريقة الأسبوع المقبل، وهو من بين المشاريع التي يتضمنها برنامج تنمية مستدامة، الذي تنفذه المؤسسة.

ويشمل البرنامج سلسلة من المشاريع المماثلة في البريقة، مثل توصيل المياه إلى أحياء بوشريشر والشطوط والإسكان في منطقة بشر، ومد خط الكهرباء لحي خديجة وتوصيل شبكة الكهرباء العامة إلى حي العرقوب، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ولفتت المؤسسة إلى أن تكلفة البرنامج التقديرية تتجاوز 5.6 مليون دينار، الذي سيساهم في تعزيز أمن المياه والطاقة وإيصالها إلى المجتمعات المحلية المستهدفة.

يذكر أن مشروع إيصال المياه إلى حي الإسكان اُفتُتح في 14 فبراير الماضي، ويبلغ طول خط المياه الواصل من إحدى مضخات النهر الصناعي إلى الحي 3800 متر، استغرق تنفيذه نحو شهرين.

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