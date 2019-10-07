«بلدي سوق الجمعة» يطالب الأهالي بعدم إخراج القمامة إلى الشارع ليومين

شعار المجلس البلدي سوق الجمعة، (الإنترنت: أرشيفية)

طالب المجلس البلدي سوق الجمعة الأهالي بـ«عدم إخراج القمامة إلى الشارع لمدة يومين»؛ لإعطاء الفرصة لسيارات نقل القمامة للتخلص من الكميات الموجوة في شوارع البلدية وتنظيفها بالكامل.

ودفعت البلدية بسياراتها من أجل رفع القمامة، كما استأجرت أخرى لنفس المهمة؛ بهدف الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

ودعا البيان الأهالي إلى «فرز القمامة من البيوت، الأمر الذي سيقلل من الكميات المراد التخلص منها، ويسهم فى الاستفادة منها».

وأصدر مركز الأرصاد الجوية في وقت سابق، تنويهًا باحتمالية سقوط أمطار على طرابلس الثلاثاء المقبل، محذرًا من أثر تراكم القمامة، وإمكانية حدوث أزمة بيئية جراء اختلاط مياه الأمطار بها، إضافة إلى سدها فتحات تصريف المياه.