«بلدي سوق الجمعة» يطالب الأهالي بعدم إخراج القمامة إلى الشارع ليومين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 10:38 صباحا
شعار المجلس البلدي سوق الجمعة، (الإنترنت: أرشيفية)

طالب المجلس البلدي سوق الجمعة الأهالي بـ«عدم إخراج القمامة إلى الشارع لمدة يومين»؛ لإعطاء الفرصة لسيارات نقل القمامة للتخلص من الكميات الموجوة في شوارع البلدية وتنظيفها بالكامل.

ودفعت البلدية بسياراتها من أجل رفع القمامة، كما استأجرت أخرى لنفس المهمة؛ بهدف الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

ودعا البيان الأهالي إلى «فرز القمامة من البيوت، الأمر الذي سيقلل من الكميات المراد التخلص منها، ويسهم فى الاستفادة منها».

وأصدر مركز الأرصاد الجوية في وقت سابق، تنويهًا باحتمالية سقوط أمطار على طرابلس الثلاثاء المقبل، محذرًا من أثر تراكم القمامة، وإمكانية حدوث أزمة بيئية جراء اختلاط مياه الأمطار بها، إضافة إلى سدها فتحات تصريف المياه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك