إجراء 500 عملية قسطرة في مستشفى الهضبة خلال 7 أشهر

الفريق الطبي في قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة، 6 أكتوبر 2019، (صحة الوفاق)

أجرى قسم القسطرة القلبية في مستشفى الهضبة العام «الخضراء سابقا» 500 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية منذ منتصف فبراير وحتى نهاية سبتمبر العام الجاري، وهو عدد غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات، إذ لم تجر أي عملية من هذا النوع في المستشفى خلال عامي 2015 و 2016.

استؤنفت تلك العمليات بعد إطلاق خطة وزارة الصحة في حكومة الوفاق، التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي العام واستعادة تشغيل المستشفيات بكامل قدرتها الاستيعابية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتسلم مستشفى الهضبة إمدادات طبية وتجهيزات جديدة، شملت أجهزة مناظير متطورة وحديثة، وجرى إصلاح جهاز القسطرة المتوقف عن العمل منذ العام 2014.

وتمكن الإخصائي هشام الباجقني والفريق الطبي المصاحب له من إجراء عمليات قسطرة علاجية بمتوسط 8 عمليات خلال يوم واحد، وبلغ معدل عمليات القسطرة اليومي ذروته حين أجرى الفريق الطبي 20 عملية قسطرة خلال 15 ساعة جرى خلالها تركيب دعامات ونوابض صناعية.

ويتصدر مركز طرابلس الطبي، الذي تحول إلى مستشفى جامعي، قائمة نشاط أقسام قسطرة وجراحة القلب في ليبيا عامي 2010 و2011 بواقع 1428 عملية و1099 عملية على التوالي.