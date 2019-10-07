ميناء بنغازي يستقبل 7 سفن حاويات محملة بأطنان من القمح والشعير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 09:13 صباحا
سفينة نقل حاويات راسية في ميناء بنغازي، 6 أكتوبر 2019، (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، أمس الأحد، سبع سفن نقل حاويات محملة بكميات من حبوب القمح والشعير، إضافة إلى بضائع متنوعة.

ورست السفينة «نينا أف» في الميناء وعلى متنها 177 حاوية بها سلع ومواد مختلفة، والسفينة «هانسا» التي حملت 179 حاوية بها بضائع عديدة، حسب بيان الميناء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودخلت سفينة نقل الحبوب «سي دوڤ» إلى الميناء وعلى متنها 20 ألف طن من حبوب القمح و10 آلاف طن من حبوب الشعير، والسفينة «قرين قلوري» وعلى متنها 21 ألفا و500 طن من القمح، والسفينة «قانو سايا» المحملة بــ11934 طنا من الشعير.

واستقبل الميناء أيضا السفينتين «علي أم» و«سلبيرد» اللتين حملتا 15 ألف طن من حبوب الشعير، وسبعة آلاف و200 طن من القمح.

ومن المنتظر اليوم الإثنين، دخول سفينة نقل الحاويات «ألوبو»، وعلى متنها 164 حاوية بضائع، وسفينة نقل السيارات «قراند نابولي» وعلى متنها 2120 سيارة قادمة من باليرمو في إيطاليا.

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