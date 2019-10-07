المشري يناقش مع وفد من التبو إعادة تشكيل «بلدي مرزق»

رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع أحد أعضاء وفد التبو، 6 أكتوبر 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع وفد من مكون التبو في مرزق ملف إعادة تشكيل المجلس البلدي المنتخب في المدينة، وتكليفه بأداء مهامه التسييرية.

وتناول اللقاء مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية، وأوضاع المهجرين منها وسبل عودتهم إليها، وحل المشكلات في سبيل تحقيق ذلك، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ومنذ مطلع شهر أغسطس الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في 12 سبتمبر الماضي القرار رقم (1027) لسنة 2019، الذي اعتبر مرزق «مدينة منكوبة»، ودعا الجميع إلى «اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية والعدائية وغيرها ومساعدتهم على تجاوز آثارها».

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وشكلت لجنة للمصالحة بين المكونات الاجتماعية في مرزق، ضمت أعيانا من منطقة الساحل والجبل بالمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، وأعيان الطوارق من أوباري ووادي عتبة، وأعيان وادي الحياة جنوب غرب ليبيا، وقد أعلنت في وقت سابق «مبادرة اجتماعية وطنية تهدف إلى رأب الصدع وإرساء دعائم السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في المدينة».