غداً.. وصول توأم ليبي ملتصق إلى السعودية لإجراء عملية فصل بينهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 10:10 مساء
التوأم الملتصق. (الإنترنت)

يصل غداً الإثنين، التوأم الملتصق السيامي الليبي أحمد ومحمد، إلى المملكة العربية السعودية حيث سيتم نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, أن التوأم ولدا بطرابلس في 24 يونيو الماضي، ويلتصقان بأسفل الصدر والبطن والحوض، ويشتركان في أسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، كما يشتركان في حوض واحد.

ولفت إلى أن التوأم له طرف سفلي واحد لكل منهما، وطرف سفلي ثالث مشترك ومشوه بينهما، وأنهما ولدا بدون فتحة شرج مما استدعى الفريق الطبي في ليبيا إلى إجراء عملية لفتحة إخراج موقتة.

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