«داخلية الوفاق» تنتهي من الاستعدادات للاحتفال بيوم الشرطة

رئيس اللجنة الدائمة للإشراف علي الاحتفال بيوم الشرطة عميد ميلود خليفة شتيوي، (أرشيفية)

كشف رئيس اللجنة الدائمة للإشراف علي الاحتفال بيوم الشرطة عميد ميلود خليفة شتيوي، عن إنجاز كافة الاستعدادات والتجهيزات للاحتفال بالذكرى 55 ليوم الشرطة، والذي يصادف 8 أكتوبر.

وأضاف شتيوي في بيان لوزارة الداخلية اليوم، أن وزير الداخلية أصدر قرارا بتشكيل لجنة دائمة للإشراف على الاحتفال بيوم الشرطة، والذي سيقام تحت شعار «ليبقي عهدنا لأمن وطننا»، مشيرا إلى تشكيل لجان فرعية تختص بالمراسم ولجان الإعلام ولجان الإشراف علي العمل الميداني.

وتابع أن الاحتفال سيكون على مدار يومين أولهما في إحدى صالات الفنادق، واليوم الثاني في ميدان الشهداء حيث سيكون هناك عرض عسكري لعدة جهات أمنية.

وأعلنت مديرية أمن طرابلس، في وقت سابق عن عقد دورة تدريبية لعناصر المديرية لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، في إطار الاستعداد للاحتفال بيوم الشرطة.

وحسب بيان للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الخميس الماضي، فإنه تقرر بعد التنسيق بين مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير أمن طرابلس، أن «يتكون طاقم التدريب من خيرة ضباط وضباط الصف المتخصصين في التدريب التابعين للإدارة».