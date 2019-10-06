أكثر من 20 حالة إصابة باللشمانيا في بني وليد منذ بداية سبتمبر

حالة مصابة باللشمانيا تتلقى العلاج. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير مكتب الرعاية الصحية في بني وليد، أيمن الهوادي إن عدد الحالات المصابة بمرض «اللشمانيا» التي جرى تسجليها في المدينة منذ بداية شهر سبتمبر الماضي حتى اليوم بلغت أكثر من 20 حالة مصابة.

وأوضح الهوادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن إدارة الخدمات الصحية استلمت اليوم علاج مرض «اللشمانيا»، منوها إلى أن الإدارة ستجري عملية حصر دقيق لكافة الحالات لعلاجها.

يشار إلى أن «اللشمانيا» هو مرض طفيلي المنشأ ينتقل عن طريق قرصة «ذبابة الرمل» وهي حشرة صغيرة جدا لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية لونها أصفر تلسع الشخص دون أن يشعر بها.

وتنقل ذبابة الرمل طفيلي «اللشمانيا» عن طريق مصه من دم المصاب «إنسان أو حيوان كالكلاب والقوارض» ثم تنقله إلى دم الشخص التالي فينتقل له.