انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية في بني وليد

طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية في إحدى اللجان ببني وليد. (الإنترنت)

انطلقت بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي (2018 – 2019) بقسميها العلمي والأدبي والثانوية الدينية موزعين على أربع لجان.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» امتحانات الدور الثاني تجري في أربع لجان هي: كلية التقنية الالكترونية (بنات)، وكلية الآداب بني وليد وكلية التربية المردوم وكلية التربية تنيناي.

وذكر الشقار أن اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني سار دون وجود أي خروقات، منوها إلى أن رجال الأمن يقومون بعملهم على أحسن حال، مثمنا جهود أفراد مديرية أمن بني وليد لحفظ الأمن وتأمين الامتحانات.