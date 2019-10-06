انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 06 أكتوبر 2019, 05:51 مساء
طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية في إحدى اللجان ببني وليد. (الإنترنت)

انطلقت بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي (2018 – 2019) بقسميها العلمي والأدبي والثانوية الدينية موزعين على أربع لجان.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط» امتحانات الدور الثاني تجري في أربع لجان هي: كلية التقنية الالكترونية (بنات)، وكلية الآداب بني وليد وكلية التربية المردوم وكلية التربية تنيناي.

وذكر الشقار أن اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني سار دون وجود أي خروقات، منوها إلى أن رجال الأمن يقومون بعملهم على أحسن حال، مثمنا جهود أفراد مديرية أمن بني وليد لحفظ الأمن وتأمين الامتحانات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك