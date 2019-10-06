المفوضية الليبية تُشارك في مراقبة انتخابات تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 04:33 مساء

تُشارك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المراقبة على الانتخابات البرلمانية التونسية، التي تجري اليوم الأحد، ضمن التعاون مع مؤسسة مركز كارتر العالمية.

ووفق بيان للمفوضية اليوم الأحد، يُشارك من إدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، رئيس قسم الدعم اللوجستي، سالم الحسومي، وموظفة قسم العمليات الخارجية، هند عزوز، في مراقبة الانتخابات البرلمانية التونسية الجارية اليوم، وكذلك الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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وكان الحسومي شارك في فريق المراقبة الدولية، في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي جرت في الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي..

ويتنافس في انتخابات الإعادة التونسية كل من قيس سعيد ومنافسه نبيل القروي المحتجز بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

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