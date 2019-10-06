السفارة الإيطالية تدين الغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 03:49 مساء
السفارة الإيطالية في ليبيا, (أرشيفية : الإنترنت)

دانت السفارة الإيطالية في ليبيا الغارات الجوية على الجزء المدني من مطار مصراتة، معبرة عن قلقها إزاء هذا القصف.

وشددت السفارة، في بيان اليوم، على أن القانون الدولي الملزم يحظر «أن يكون المدنيون هدفًا»، مجددة دعوتها للامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدنية.

واستهدف قصف جوي، صباح أمس السبت، مطار مصراتة؛ مما أسفر عن إصابة طائرتين إحداهما لطيران الأجنحة والأخرى للخطوط الجوية الليبية، وجرح أحد عمال شركة المناولة.

والثلاثاء الماضي أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي التابع للقيادة العامة استهداف مطاري معيتيقة ومصراتة، مبررًا هذا القصف بأن «أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الجيش رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة لتجهيز وتخزين الطائرات المسيَّرة التركية».

مدير «مصراتة الدولي» لـ«الوسط»: عودة المطار للعمل بعد تعرضه لقصف جوي

وأكدت السفارة الإيطالية أنه «حان الوقت لوقف الخسائر الفادحة» التي لا هدف من ورائها، مشددة على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

وأضافت أن هناك حاجة إلى التزام صادق بعملية برلين للسماح بالتخفيف من التصعيد ولاستئناف العملية السياسية الليبية بقيادة الأمم المتحدة.

واستضافت برلين في 17 سبتمبر الماضي، اجتماعًا «غير معلن» ضم ممثلين عن دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وروسيا والصين وتركيا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما حضره المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وذلك بمبادرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لمعالجة الأزمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك