تدشين فرع لإدارة البحث الجنائي في إمساعد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 06 أكتوبر 2019, 03:24 مساء
قوات الجيش في منفذ أمساعد البري. (الإنترنت)

دشنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالحكومة الموقتة، فرعا للإدارة في مدينة إمساعد، برئاسة العقيد حسن الجحاوي.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية إمساعد، فإن القوة المكلفة وصلت إلى المدينة أمس السبت، للمساهمة مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة ومحاربة الظواهر السلبية.

اقرأ أيضا: اللواء هاشم بورقعة يطالب المواطنين بدعم قوات الأمن والجيش بمنفذ إمساعد 

وأوضح المكتب أن اجتماعا تنظيميا عقد، صباح اليوم، بين مديرية أمن إمساعد وإدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية بالمنطقة، لتعزيز التعاون الأمني مع إدارة البحث الجنائي وتفعيل فرع الإدارة بالمنطقة.

ويعاني منفذ إمساعد البري من انفلات أمني، بسبب غياب الأمن والأجهزة الرقابية والجمركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك