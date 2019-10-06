«الرئاسي» يخصص 1.5 مليار دينار لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 02:19 مساء
السراج وصنع الله. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، تخصيص 1.5 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط لدعم قطاع النفط والغاز، في 2019-2020.

وحسب قرار صادر عن المجلس، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإنه جرى تخصيص «1.2 مليار دينار للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز». كما «جرى تخصيص 300 مليون دينار أخرى لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط»، وفق نص القرار.

وقرر الرئاسي أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في «حساب الطوارئ لتتمكن مؤسسة النفط من الإنفاق كما هو مخطط لها». وأضاف القرار أنه «سيجري سحب المبلغ من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي منذ 2018، في محاولة لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي انخفاض الإيرادات بنحو 5% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، وحذرت من انخفاض حاد في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة المقبلة، «في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة».

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