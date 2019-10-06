بوجواري والزنتاني يبحثان احتياجات مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الكويفية

لقاء بوجواري والزنتاني في بلدية بنغازي، 6 أكتوبر 2019 (بلدية بنغازي)

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية بالحكومة الموقتة عميد بالقاسم الزنتاني، لمناقشة احتياجات مؤسسة الإصلاح والتأهيل في سجن الكويفية، وتوفير الخدمات الأساسية للنزلاء من الجوانب الصحية والبيئية.

وخلص الاجتماع، الذي حضره عدد من مسئولي الجهاز، إلى الاتفاق على توفير احتياجات العيادة الصحية بما في ذلك سيارة الإسعاف، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير العناصر الطبية الكافية، وكذلك العمل على القيام بأعمال النظافة العامة الدورية وتوفيرالصناديق المخصصة للقمامة، وفق ما نشرته بلدية بنغازي عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».