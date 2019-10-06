الأرصاد تطمئن الصيادين: لا تحذيرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 12:39 مساء

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل الليبي بأن «لا تحذيرات»، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر. 

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، ظهور بعض السحب العابرة، التي تتكاثر مساء الغد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
ـ السماء صافية، تظهر فيها بعض السحب العابرة، التي تتكاثر مساء الغد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

- الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

ـ الرؤية جيدة، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ لا يزيد ارتفاع الموج على متر واحد، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية.

الساحل من راس لانوف إلى طبرق
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار غدا.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام، بينما تكون غربية على ساحل الجبل الأخضر تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على الجبل الأخضر.

ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 0.5 و1.25 متر يصل إلى 1.5 غدا على ساحل الجبل الأخضر، ودرجة حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك