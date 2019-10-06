هبوط الدولار والإسترليني في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 4.24 دينار، مقابل 4.26 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما هبط الجنيه الإسترليني بفارق قرش واحد، مسجلا 5.14 دينار، مقابل 5.15 دينار في حين استقر اليورو عند مستوى 4.60 دينار الذي سجله أمس السبت.

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.74 دينار، مقارنة بـ0.75 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.48 دينار، مقابل 1.49 دينار ليبي، بفارق قرش واحد لكلتا العملتين.