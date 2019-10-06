مركز مكافحة الأمراض يعلن جدول تطعيمات طلاب التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 12:07 مساء
طالب يتلقى تطعيما في إحدى المدارس الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، جدول التطعيمات والطعوم المقررة لطلاب التعليم الأساسي.

وأشار التعميم، الذي نشره مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، إلى تطعيم طلاب الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي أو عند عمر 6 سنوات، بطعم السحايا المقترن، والطعم الرباعي.

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أما طلاب الصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي، أو عند عمر 12 سنة (بنات فقط)، فإنهم يتلقون طعم الورم الحليمي البشري، حسب المركز.

وبشأن طلاب الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي أو عند عمر 15 سنة، يعطى لهم طعم السحايا المقترن، والطعم الرباعي.
 

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