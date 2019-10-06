إصلاح عطل مفاجئ في شبكة الكهرباء بـ«كاباو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 11:41 صباحا
فنيون يباشرون صيانة عطل مفاجئ على مستوى شبكة التوزيع في كاباو. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، صيانة عطل مفاجئ على مستوى شبكة التوزيع في كاباو (غرب البلاد) وإرجاع التيار الكهربائي بالمنطقة ليل الجمعة الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لعمليات الإصلاح في شبكة التوزيع بالمدينة.

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وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق اليوم الأحد، إجراء إصلاحات في شبكة الكهرباء بمدينة درنة، موضحة أن فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع درنة أصلحت خط تغذية عمارات امبخ الدائرة الجنوبية بشد أسلاك على أبراج 11 ك ف».

وتتعرض شبكة الكهرباء بمختلف المدن الليبية إلى أعطال متكررة نتيجة أحوال الطقس والاعتداءات المتكررة على مرافق الشركة.

فنيون يباشرون صيانة عطل مفاجئ على مستوى شبكة التوزيع في كاباو. (الشركة العامة للكهرباء)
فنيون يباشرون صيانة عطل مفاجئ على مستوى شبكة التوزيع في كاباو. (الشركة العامة للكهرباء)
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