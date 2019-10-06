«الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على مناطق شمال غرب البلاد اعتبارًا من مساء غدٍ الإثنين، مصحوبة بهطول أمطار رعدية متفرقة؛ نتيجة تحرك منخفض جوي من جنوب أوروبا باتجاه الساحل الليبي مصحوب بهطول أمطار رعدية متفرقة.

ونوهت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، باستقرار حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد اليوم الأحد. ومن المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد غدٍ الثلاثاء.

رأس إجدير حتى مصراتة ــ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة

تتكاثر السحب تدريجيًّا من مساء غدٍ على أغلب المناطق الساحلية، وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها خلايا رعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

سرت والخليج ــ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ الواحات ـ مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًّا وطفيفًا اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحيانًا يوم الثلاثاء على الحمادة والجفرة، مع هطول أمطار خفيفة. والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بعد غدٍ الثلاثاء على غدامس والحمادة.