شركة الكهرباء تعلن إصلاحات للشبكة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 09:53 صباحا
من إصلاحات شبكة الكهرباء في درنة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إجراء إصلاحات في شبكة الكهرباء بمدينة درنة.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع درنة أصلحت خط تغذية عمارات امبخ الدائرة الجنوبية بشد أسلاك على أبراج 11 كى ف».

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ونوهت إلى أن «فرقة الصيانة التابعة لدائرة غرب درنة استبدلت أعمدة خشبية وشدت أسلاكا في حي المغار». كانت شركة الكهرباء دفعت محولين جهد 220 ك ف إلى منطقتي سيدي منصور وأبوعطني في مدينة بنغازي الخميس الماضي.

وفي مطلع سبتمبر، انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن بنغازي ودرنة «بسبب خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي»، وأعلنت الشركة «دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة في محطة شمال بنغازي»، ورجوع الأحمال.

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