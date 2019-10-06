«خارجية الوفاق» تقدم احتجاجا رسميا لمجلس الأمن على قصف «معيتيقة» و«مصراتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 09:12 صباحا
جلسة سابقة لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)

تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق برسالة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن على قصف مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين.

واستهدف قصف جوي صباح أمس السبت مطار مصراتة، مما أسفر عن إصابة طائرتين إحداهما لطيران الأجنحة والأخرى للخطوط الجوية الليبية، وجرح أحد عمال شركة المناولة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد جاء في رسالة الاحتجاج أن «مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميليشيات حفتر، والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب»، حسب تعبير الرسالة.

اقرأ أيضا: مدير «مصراتة الدولي» لـ«بوابة الوسط»: عودة المطار للعمل بعد تعرضه لقصف جوي

ودعت الخارجية، وفق نص الرسالة، «مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة ميليشيات حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس».

والثلاثاء الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي التابع للقيادة العامة استهداف المطارين، مبررا هذا القصف بأن «أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الجيش رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الموضة الروسية تستوحى من قمع الشرطة التظاهرات