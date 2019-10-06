ضبط 25 مطلوبا أمنيا وغلق 8 مصانع خمور في بنغازي خلال سبتمبر

أحد المطلوبين أمنيا عقب القبض عليه. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط 25 مطلوبا أمنيا وغلق 8 مصانع خمور في المدينة خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونوهت إحصائية رسمية صادرة عن المديرية إلى أن قسـم شرطة النجدة تمكن من ضبط خمسة أشخاص مطلوبين في قضايا قتل، والقبض على 20 آخرين في عدة قضايا مختلفة. وأشارت الإحصائية إلى «ضبط ثمانية مصانع خمور، و القبض على الأشخاص القائمين عليها».

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ولفتت إلى ضبط الشارع العام بالمدينة، ومنها إزالة الزجاج المعتم للمركبات والاطلاع على إجراءاتها القانونية. وشدد رئيس قسم النجدة على أعضاء القسم بالتحلي باليقظة والانتباه لمواجهة الخارجين عن القانون وردع المخالفين.



وتحاول سلطات الأمن في بنغازي إعادة ضبط الأمن في المدينة التي تشهد انفلاتا أمنيا حادا منذ العام 2011. وتمكن قسم الشرطة النسائية من ضبط 685 عنصرا نسائيا مطلوبات في عدة محاضر ضبط من جميع مراكز بنغازي، منذ تدشين القسم في شهر فبراير الماضي.

عملات نقدية ومخدرات جرى ضبطها خلال شهر سبتمبر الماضي. (مديرية أمن بنغازي)

براميل في مصنع خمور جرى إغلاقه الشهر الماضي. (مديرية أمن بنغازي)