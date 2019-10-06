«الوطني لمكافحة الأمراض»: توزيع أدوية علاج «الليشمانيا» على المناطق المصابة.. اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 12:15 صباحا
عبوات علاج مرض الليشمانيا «بينتوستام».

أعلنت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، البدء في توزيع أدوية علاج مرض الليشمانيا «بينتوستام»، اليوم الأحد على عيادات الجلدية في المناطق التي تعاني من المرض.

وقال مدير الإدارة الدكتور صلاح التريكي، في تصريح صحفي، إن قرار البدء في توزيع أدوية العلاج جاء بعد تسلم أولى شحنات دواء علاج مرض الليشمانيا من منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي.

وطالب التريكي، مندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني من المرض بالتوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة قرجي بالعاصمة طرابلس.

وعن إجراءات استلام مخصصات كل منطقة، أوضح التريكي، «ضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة لدى كل عيادة، مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وختم للتوقيع على نموذج الاستلام»، مشيرا إلى عدم تمكن مندوبي العيادات من استلام حصتهم من الأدوية في حال عدم توفر هذه الشروط.

يشار إلى أن مرض «اللشمانيا» يتكون على شكل حبة حمراء ذات فتحات صغيرة يخرج منها صديد. أو على شكل حبة حمراء نافرة فوق سطح الجلد يغطيها طبقة من الصديد الجاف وفي حالة إزالته يكشف عن قرحة غائرة وهي غير مؤلمة.

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