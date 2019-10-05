80% نسبة إنجاز أعمال الصيانة بالمركز الصحي عمر المختار في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 08:25 مساء

قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، إن نسبة الإنجاز بأعمال الصيانة الشاملة للمركز الصحي عمر المختار، وصلت إلى 80%، متوقعًا الانتهاء من المشروع بعد 20 يومًا تقريبًا.

وتتواصل أعمال الصيانة الشاملة للمركز الصحي عمر المختار، بالمنطقة السكنية الثانية بمدينة سرت، بمتابعة وإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.

وأوضح مدير مكتب الإعلام، في بيان للبلدية اليوم، أن أعمال الصيانة للمركز تنفذها شركة فضاء الخليج للمقاولات بسرت، وتشمل صيانة داخلية كاملة للمبنى وصيانة الأبواب والنوافذ وأعمال طلاء داخلي للمرافق والأقسام الطبية وصيانة الترميمات والتشققات وتركيب الشبكات الكهربائية وقواعد الإنارة الداخلية والخارجية.

يأتى تنفيد المشروع ضمن صندوق دعم الاستقرار في ليبيا.

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