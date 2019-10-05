الأرصاد: ارتفاع الموج 1.75 متر على الساحل من راس لانوف إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 01:08 مساء

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين على طول الساحل من راس إجدير إلى سرت، بأن «البحر هادئ، والرؤية جيدة». 

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، ارتفاع الموج ما بين 0.75 و1.75 متر على الساحل من راس لانوف إلى طبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 5 و15 عقدة.

ـ الرؤية جيدة، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ لا يزيد ارتفاع الموج على 1.25 متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

الساحل من راس لانوف إلى طبرق:
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية بوجه عام، بينما تكون غربية على ساحل شحات، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة صباح الغد على ساحل درنة.

ـ الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و1.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر بين 26 و27 درجة مئوية.

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