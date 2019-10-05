«داخلية الموقتة» تنشئ مكتبا للمتقاعدين لتحسين أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 12:17 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف، قرارا بإنشاء «مكتب شؤون المتقاعدين» تكون تبعيته لمدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، وذلك لضمان تواصل المتقاعدين الدائم مع الوزارة والاستفادة من خبراتهم وتحسين أوضاعهم المعنوية والاجتماعية والسعي لتوفير الرعاية الصحية لهم.

ويختص المكتب بـ«إنهاء إجراءات أعضاء هيئة الشرطة والموظفين المحالين إلى التقاعد ومتابعتها، وتخصيص وسيلة تواصل معهم للإجابة عن استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم التي تخدم مصلحة العمل بالوزارة، ورعاية مصالح المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعنوية والاجتماعية واستثمار قدراتهم والسعي إلى توفير الرعاية الصحية لهم، وإقامة لقاء سنوي للمتقاعدين»، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية للحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم السبت.

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ويعمل بهذا القرار -رقم 848 لسنة 2019 بشأن تقرير حكم في الهيكل التنظيمي لإدارة العلاقات والتعاون الدولي- اعتبارا من تاريخ إصداره في 2 أكتوبر 2019.

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