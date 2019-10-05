الأرصاد: طقس مستقر اليوم وغدا.. وسقوط أمطار الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق ليبيا طقسا مستقرا، اليوم وغدا، مشيرا إلى احتمالية سقوط أمطار متفرقة، الإثنين.

وحذرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، من حدوث تغير في الطقس من مساء يوم الإثنين على مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا بداية من يوم الإثنين، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم غد.

سرت والخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - الواحات - مرادة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 31 و34 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:

- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد.