بلدية طرابلس تطالب الأجهزة الأمنية بالتدخل لمنع حرق القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 09:02 صباحا

طالبت بلدية طرابلس المركز، الأجهزة الأمنية برصد عمليات حرق القمامة في الشوارع، والتدخل لمنع تكرارها، مشددة على أنها «غير مقبولة».

ونشرت البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، صورا لنقل المخلفات من جانب سور السرايا، وعلقت عليها بأنه «في الساعات الأولى من الصباح جرى تجميع ونقل المخلفات التي تم حرقها بجانب سور السرايا، وتنظيف المكان عن طريق سيارات الكنس الآلي ورش المياه»، مضيفة: «ننوه مرة أخرى بأن ظاهرة حرق القمامة غير مقبولة. ونطالب الأجهزة الأمنية برصد ومنع هذه الأعمال».

وأعلنت البلدية في وقت سابق أن كميات القمامة التي تم تجميعها خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر وصلت إلى نحو 1300 طن.

اقرأ أيضا:  «مكافحة الأمراض» يقدم توصياته لـ«الرئاسي» بشأن ملف تكدس القمامة في طرابلس  

وأول من أمس، قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، توصيات المركز إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، حول كيفية التعامل مع ملف تكدس القمامة في العاصمة طرابلس، وذلك بعدما وجه في تصريح سابق رسالة تحذير إلى مسؤولي الدولة الليبية، بضرورة الإسراع في وضع إستراتيجيات وتنفيذ إجراءات عاجلة للتخلص من القمامة في شوارع العاصمة طرابلس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتعاني العاصمة طرابلس من أزمة «تكدس قمامة» كبيرة، وعقد في مطلع سبتمبر، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، اجتماع موسع لمناقشة الأزمة والبحث عن حلول لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب برشلونة والأرجنتين السابق: ميسي لا يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
ضد «الحكومة والسياسيين والعمائم».. متظاهرون عراقيون: حراكنا «شعبي» دون حزب أو ...
عربى
مسؤول: 11 صاروخًا استهدفت مدخل سرت الجنوبي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي
ليبيا
وفد من الكونغرس يبحث الوضع في ليبيا لتعزيز المساهمة الأميركية لحل النزاع
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتوقع أن تصاب بالخرف؟