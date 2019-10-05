القبض على مهربي وقود «تشاديين» جنوب الجغبوب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 05 أكتوبر 2019, 03:45 صباحا

تمكنت الكتيبة 401 استطلاع، التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، من القبض على شاحنتين محملتين بالوقود في عمق الصحراء، كانتا في طريقهما إلى خارج الحدود.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، الجمعة، إن «عملية القبض كانت في بحر الرمال جنوب واحة الجغبوب أثناء دورية قامت بها سرية تابعة للكتيبة 401 جرى رصد المهربين أثناء عملية الاستطلاع، وحدثت عملية مطاردة للمهربين، وسرعان ما سيطر أبطال السرية التابعة للكتيبة 401 بالقوات المسلحة على الوضع».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «المهربين يحملون الجنسية التشادية، ويعملون ضمن منظومة تمتهن تهريب الوقود إلى خارج الحدود وإلى أماكن مشبوهة وخارج السيطرة».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «وحدات من الجيش كثفت انتشارها الأمني ودورياتها في مناطق عمق الصحراء وبحر الرمال والنقاط الحدودية ما بين الجغبوب والكفرة».

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