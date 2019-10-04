مديرية أمن جنزور تعلن كشف هوية المتورطين في قتل الشاب رشيد البكوش

أعلنت مديرية أمن جنزور، عن كشف هوية المتورطين في قتل المواطن، رشيد صالح البكوش، وإصابة شقيقه موسى صالح البكوش، أمس الخميس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الليبية فيديو يسجل واقعة إطلاق أحد الأشخاص الرصاص على شاب وأخيه، مما أدى إلى مقتل الأول، واسمه رشيد البكوش، وجرح شقيقه، جراء مشاجرة، لم تعرف أسبابها.

وأثارت الجريمة تنديدات واسعة من قبل رواد صفحات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

عائلة المشتبه به في جريمة قتل شاب بالسراج تسلم ابنها إلى السلطات الأمنية

وشددت المديرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قوات الأمن تعرفت على الجناة فيما يتم حاليا «العمل علي ضبطهم بعد تحديد أماكنهم والتعميم عليهم في جميع المنافذ وفق الإجراءات المتعارف عليها بالخصوص».

«داخلية الوفاق» تطالب بإعلان حالة الطوارئ بعد قتل المواطن رشيد البكوش

ووصفت الجريمة بـ«الوحشية التي تخلت من جميع النواحي الإنسانية بينما كانت دوافعها وضيعة والطريقة التي تمت بها قتل بدم بارد».