عميد نالوت يقدم مقترحاته لوزير المواصلات لتطوير منفذ وازن البري ومهبط الطيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 11:11 مساء
عميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام، ممع وزير المواصلات ميلاد معتوق, 4 أكتوبر 2019 (بلدية نالوت)

قدم عميد بلدية نالوت، الدكتور عبدالوهاب سالم الحجام، مقترحاته إلى وزير المواصلات بحكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق، بشأن تطوير المنفذ البري وازن ومهبط الطيران بنالوت، وصيانة الطريق البري بين نالوت ومنفذ وازن البري.

وطلب الحجام من وزير المواصلات، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، إدراج هذه المشاريع ضمن خطتها خلال 2019 - 2020، لأهميتها وعلى الأخص تطوير المنفذ البري، الذي يقدم خدمة لكل الليبيين.

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ووفق بيان لبلدية نالوت، عرض الحجام ما قامت به البلدية بخصوص تحسين الخدمات في منفذ وازن، كمبادرة منها لمساعدة السلطة المركزية في استكمال المشاريع الأخرى ذات الصلة، التي لا يمكن تغطية تكاليفها من خلال سلطة البلدية.

من جانبه قرر الوزير تشكيل فريق عمل والقيام بزيارة ميدانية إلى مدينة نالوت، لدراسة المقترحات ووضع مجال عمل لتنفيذ ما جاء بها.

كما تطرق وزير المواصلات إلى قرار إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، الذي أنشئ أخيرا بقرار من مجلس الوزراء، بهدف إدارة وتطوير وتشغيل كل المنافذ البرية للدولة، والتعامل معها على غرار المنافذ الجوية والبحرية.

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