«العليا للانتخابات» تشارك في عمومية المنظمة العربية للإدارات الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 10:48 مساء
وفد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في عمومية المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، تونس 4 أكتوبر 2019 (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

شارك وفد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عماد السائح، اليوم الجمعة، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، المنعقد في تونس العاصمة.

وضم الوفد أيضا عضوي مجلس المفوضية، رباب حلب، وعبدالحكيم بالخير، إذ يحمل الأخير أيضا صفة عضوية المكتب التنفيذي بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، كما حضر الاجتماع المسؤولة عن وحدة دعم المرأة بإدارة التوعية والعلاقات في المفوضية.

جاء هذا الاجتماع من أجل انتخاب المجلس التوجيهي للشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، بينما أدار بالخير العملية الانتخابية.

يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا من الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وتقلدت مناصب مهمة بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب برشلونة والأرجنتين السابق: ميسي لا يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
ضد «الحكومة والسياسيين والعمائم».. متظاهرون عراقيون: حراكنا «شعبي» دون حزب أو ...
عربى
مسؤول: 11 صاروخًا استهدفت مدخل سرت الجنوبي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي
ليبيا
وفد من الكونغرس يبحث الوضع في ليبيا لتعزيز المساهمة الأميركية لحل النزاع
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوكرانيا ترضخ لترامب وتحقق في قضية ابن بايدن