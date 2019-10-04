توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا والنيجر للاستفادة من العمال المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 08:30 مساء
توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا والنيجر. 0بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الجمعة، أن ممثلين عن وزارة العمل الليبية وجمهورية النيجر وقعوا «مذكرة تفاهم» للاستفادة من العمال المهاجرين، معتبرة أن هذه العملية خطوة أولى لإدارة قضية الهجرة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المنظمة الدولية للهجرة «جمعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، 14 شريكا دوليا وإقليميا من أجل دفع التعاون الدولي في مجال هجرة العمال».

وأضافت البعثة الأوروبية: «وقد توصل الممثلون عن وزارة العمل الليبية وجمهورية النيجر إلى إمضاء مذكرة تفاهم بخصوص آليات تمكن من الاستفادة من هذه الهجرة بالنسبة إلى بلدان المنشأ والمهاجرين أنفسهم».

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أنه «في ليبيا حاليا، يوجد أكثر من 650 ألف مهاجر منهم 70% من العمال». معتبرة أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين ليبيا والنيجر بالخصوص «الخطوة الأولى من أجل وضع اتفاقيات ثنائية من أجل تسهيل إجراءات إدارة الهجرة».

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كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت يوم 7 أغسطس الماضي، أنها قدمت خطة جديدة لمعالجة أوضاع المهاجرين في ليبيا إلى حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماع عقده مسؤولون أمميون مع المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وحسب ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن اجتماع باشاغا مع المسؤولين الأمميين، فإن الخطة الجديدة تتضمن توفير فرص عمل للمهاجرين غير الشرعيين في السوق الليبية، كحل بديل لنظام الاحتجاز وإدارة الهجرة في ليبيا، الذي بات يواجه بضغوطات دولية لتغييره.

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