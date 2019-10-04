الإسعاف الطائر ينقل 490 حالة طارئة من خلال 144 رحلة جوية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 06:51 مساء
طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر، (الإنترنت: أرشيفية)

نفذ جهاز الإسعاف الطائر منذ مطلع أبريل الماضي، 144 رحلة جوية، نقل عبرها 490 حالة طارئة.

وأوضح مساعد مدير العمليات بجهاز الإسعاف الطائر، الكابتن أشرف أحمد، في بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن الجهاز نفذ رحلات جوية إلى روما وتونس وتركيا وعمان، لنقل 410 جرحى و80 مريضا من بينهم أطفال. مضيفا أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها إلى روما منذ بداية أبريل الماضي، بلغ 246 حالة، بينهم 192 جريحا و54 مريضا، في حين أقلت طائرة الإسعاف الطائر 208 حالات طارئة إلى تونس، منهم 188 جريحا و20 مريضا.

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أما الحالات التي نقلت إلى تركيا فقد بلغ عددها 35 حالة طارئة، بينهم 30 جريحا وخمسة مرضى، كما نقلت طائرة الإسعاف حالة مرضية من العاصمة الأردنية عمان إلى طرابلس في شهر يوليو الماضي، وفق أحمد.

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