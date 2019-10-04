ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%

سيدة ليبية تنجب ثلاثة توائم (أرشيفية : الإنترنت)

ارتفع معدل إجراء الولادات القيصرية داخل المصحات الإيوائية العاملة في القطاع الصحي الخاص، بنسبة 90% مقارنة بما كانت عليه في عام 2007.

ووفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أظهرت نتائج المسح الأخير للقطاع الصحي الخاص أن عدد الولادات القيصرية بلغ 6478 حالة مقارنة بنتائج مسح القطاع الصحي الخاص العام 2007، التي توضح أن إجمالي الولادات القيصرية داخل العيادات الإيوائية الخاصة بلغ 3404 حالات.

وحسب نتائج المسح الأخير الذي أعده مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، فإن إجمالي عدد الولادات المسجلة في 219 مصحة إيوائية بلغ 13384 حالة ولادة؛ من بينها 6478 عملية ولادة قيصرية، بما يعني أن الولادات القيصرية تشكل نسبة 48% من إجمالي الولادات.

في حين شكلت الولادات القيصرية نسبة 31% فقط من إجمالي الولادات البالغ 10867 العام 2007.

وأظهرت نتائج مسح القطاع الصحي الخاص في ليبيا عام 2007 أن معدل وفيات حديثي الولادة داخل المصحات يساوي 3.2 لكل 1000 مولود، بينما لم تكشف نتائج الدراسة الأخيرة عن معدل وفيات حديثي الولادة داخل المصحات الإيوائية الخاصة.