الأرصاد: احتمال سقوط أمطار شمالا.. وطقس معتدل في وسط البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال، تصحبها خلايا رعدية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة هناك.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الحمعة، تعرض أقصى مناطق الشمال الشرقية إلى رياح نشطة، تثير الأتربة والغبار، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة في مناطق الوس والجنوب الغربي، حيث تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة في المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت.

الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 32 درجة مئوية على أبونجيم، ثم تسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين القادمين على بعض المناطق.

سرت والخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الوحات - مراده:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصحبها خلايا رعدية.

وتكون الرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار على أقصى مناطق الشرق، وبعض مناطق الدواخل، تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ثم تتحول تتدريجيا غدا إلى شمالية غربية، مع تحسن الرؤية، بينما تكون شمالية غربية على خليج بنغازي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 36 و40 درجة مئوية على طبرق والدواخل، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة على منطقة الجفرة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا على السرير وتازربو إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على تازربو والسرير.