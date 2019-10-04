وكيل «خارجية الوفاق» يبحث مع أسكن إجراءات خفض أعمار الليبيين المسموح بدخولهم تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 09:21 صباحا
وكيل «خارجية الوفاق»، لطفي المغربي، مع سفير تركيا سرحات أسكن، 3 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق، لطفي المغربي، مع سفير الجمهورية التركية سرحات أسكن، إجراءات حكومة بلاده لتفعيل قرار خفض أعمار المواطنين الليبيين المسموح لهم بالدخول إلى الأراضي التركية دون تأشيرة.

وأكد أكسن أن هذا القرار سيكون ساري المفعول بمجرد نشره في الجريدة الرسمية التركية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

كما تناول اللقاء، الذي حضره مدير الإدارة الآسيوية وأستراليا عمر بلعيد، التنسيق الكامل بين الدولتين، ودعم كل منهما في المحافل الدولية المختلفة، والآليات المتبعة من أجل تحقيق ذلك.

وفي 26 سبتمبر الماضي، أعلنت «خارجية الوفاق» أن السلطات التركية وافقت على إعفاء الليبيين ممن هم فوق الـ55 عاما ودون 18 عاما من تأشيرة دخول البلاد.

قالت إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة، إن الوزير محمد سيالة، اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على «تعديل أعمار المواطنين الليبيين المسموح لهم بالدخول دون تأشيرة للأراضي التركية لتصبح خمسة وخمسين عاما بدلا عن خمسة وستين وما دون سن الثامنة عشرة».

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