مقتل طفلة من مدينة طبرق على يد زوجة أبيها

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 01:17 صباحا

أعلنت مديرية أمن شحات، عن تفاصيل قضية مقتل طفلة من مدينة طبرق على يد زوجة أبيها.

وقالت مديرية أمن شحات الخميس، إن «الطفلة أمل تبلغ من العمر 3 سنوات قد تعرضت للتعذيب بوحشية من قبل زوجة أبيها حيث قام ابيها وزوجته بإسعافها لمستشفى قورينا».

وأكدت المديرية أن الطفلة «تعرضت للتعذيب بالحرق حتى الموت، وذلك باعتراف ابيها وزوجته حيث اتوا بها الى شحات لاخفاء مسرح الجريمة والادلة، مؤكدة أنه القضية تم إحالتها للنيابة العامة في طبرق».

وقال مصدر طبي بمستشفى قورينا التعليمي في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، إن قسم الإسعاف والطوارئ «تسلم الطفلة مساء الأربعاء مفارقة الحياة لأكثر من ساعتين وعليها اثار حروق واختناق بغاز أول أكسيد الكربون».

ولفت المصدر الأمني إلى أن «والد الطفلة تركها بالمستشفى بعد أن قام بتسليمها للطاقم الطبي واختفى حيث بدأت الجهات الأمنية بالتحري عنه ومعرفة مكانه إلا أنه عاد للمستشفى وقام بتسليم نفسه والاعتراف بجريمته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضد «الحكومة والسياسيين والعمائم».. متظاهرون عراقيون: حراكنا «شعبي» دون حزب أو ...
عربى
مسؤول: 11 صاروخًا استهدفت مدخل سرت الجنوبي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي
ليبيا
وفد من الكونغرس يبحث الوضع في ليبيا لتعزيز المساهمة الأميركية لحل النزاع
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبب خروج الماء من شكمان سيارتك