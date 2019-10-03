المشير حفتر يطلع رئيس مجلس النواب «على مجريات استعادة السيطرة على طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 08:24 مساء
لقطة مثبتة من تسجيل مصور للقاء المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر. (مكتب إعلام القيادة العامة)

أطلع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «على سير المعارك ومجريات استعادة السيطرة على طرابلس» وفق ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك، خلال استقبال المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، المستشار عقيلة صالح بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، والذي جرى بحضور عدد من قيادات وضباط القوات المسلحة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن لقاء حفتر وصالح يأتي «في إطار التنسيق المستمر بين القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب في القضايا السياسية والعسكرية الطارئة بالمشهد».

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة أن المستشار عقيلة صالح اطلع خلال الزيارة «على سير المعارك ومجريات استعادة السيطرة على طرابلس، كما تمت مناقشة عدة مواضيع ذات صلة على رأسها مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون».

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