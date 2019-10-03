إنهاء خصومة بين عائلتين في سبها استمرت أربعة أعوام

مراسم توقيع اتفاق الصلح بين عائلتي عموش وجبريل بمنطقة القرضة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت منطقة القرضة في مدينة سبها، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاق مصالحة بين عائلتين في المدينة بعد قطيعة دامت أربع سنوات بينهما بسبب قضية قتل وقعت بينهما منذ العام 2015.

ووقع ممثلون عن عائلتي عموش وجبريل بحضور عدد من الحكماء والأعيان في سبها على اتفاق المصالحة لإنهاء القطيعة بين العائلتين، والتي حدثت بسبب مقتل أحد أبناء عائلة «جبريل» على يد أحد أفراد عائلة «عموش».

وقال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الجنوبية، علي قجة، لـ«بوابة الوسط» إن توقيع العائلتين على اتفاق الصلح جاء تتويجا لسنوات من الجلسات والتواصل بين العائلتين من أجل إنهاء الخصومة ودعم التعايش السلمي بينهما خصوصا أنهما جيران.

وقال محمد جبريل شقيق القتيل لـ«بوابة الوسط» إن العائلة تنازلت «من أجل رأب الصدع بين العائلتين، ومن أجل التعايش السلمي بيننا ووقعنا على الصلح والصفح وتمت المصالحة بجهد الخيرين من أبناء من منطقة القرضة وسبها، وأتمنى من كل من له مشكلة قتل أن يصفح ويسالم من أجل التعايش السلمي».

ووقع أفراد العائلتين على اتفاق الصلح تحت إشراف المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الجنوبية ومجلس الحكماء والمجلس المحلي القرضة بحضور أعيان وحكماء من منطقة البوانيس وسبها.