كمال اقطيط: 24 ألف عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس منذ أبريل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 03 أكتوبر 2019, 07:19 مساء
عضو لجنة حصر النازحين بوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الوطني، كمال اقطيط. (الإنترنت)

قال عضو لجنة حصر النازحين بوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الوطني، كمال اقطيط، لـ«بوابة الوسط» إن عدد الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس بلغ 24 ألف عائلة منذ أبريل الماضي..

وذكر اقطيط في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الأربعاء أن لجنة حصر النازحين التابعة لوزارة الدولة لشؤون المهجرين تعاني من عدة مشاكل، من بينها صعوبة توفير السكن المناسب لتلك الأسر النازحة في بعض المناطق.

وأشار اقطيط إلى أن البلديات عملت على تشكيل لجان أزمة بكل بلدية في محاولة توفير الملاجئ المتمثلة في المدارس وبعض المنازل كتبرعات من أهل الخير وتوفير الإغاثة التي توزع شهريا على العائلات النازحة.

وأوضح أن دور وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني هو «العمل على حصر العائلات النازحة وتقديم تقارير لجهات الاختصاص لتقديم الدعم المطلوب من أجل تخفيف العبء على تلك الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضد «الحكومة والسياسيين والعمائم».. متظاهرون عراقيون: حراكنا «شعبي» دون حزب أو ...
عربى
مسؤول: 11 صاروخًا استهدفت مدخل سرت الجنوبي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي
ليبيا
وفد من الكونغرس يبحث الوضع في ليبيا لتعزيز المساهمة الأميركية لحل النزاع
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبب خروج الماء من شكمان سيارتك