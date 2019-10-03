عميد تاجوراء يعرض أزمات البلدية على رئيس المجلس الرئاسي

لقاء السراج مع عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عرض عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الأزمات التي تواجه البلدية خاصة أزمتي القمامة والصرف الصحي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع السراج مع عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية «تناول الدور المنوط بالبلديات في مواجهة تداعيات العدوان على العاصمة ومحيطها خلال المرحلة الحالية والمستقبلية».

وأضاف أن عميد بلدية تاجوراء عرض خلال الاجتماع عددا من المشاكل التي تواجه البلدية وبالأخص مشكلتي القمامة والصرف الصحي، وبحث مع السراج الحلول العاجلة والممكنة للمشكلتين إضافة إلى خطة طويلة للمعالجة الكاملة والشاملة.

من جهته جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لبن عطية تأكيد حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء بطريقة متوازنة وحسب الإمكانات المتاحة.