عميد تاجوراء يعرض أزمات البلدية على رئيس المجلس الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 05:24 مساء
لقاء السراج مع عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عرض عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الأزمات التي تواجه البلدية خاصة أزمتي القمامة والصرف الصحي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع السراج مع عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية «تناول الدور المنوط بالبلديات في مواجهة تداعيات العدوان على العاصمة ومحيطها خلال المرحلة الحالية والمستقبلية».

وأضاف أن عميد بلدية تاجوراء عرض خلال الاجتماع عددا من المشاكل التي تواجه البلدية وبالأخص مشكلتي القمامة والصرف الصحي، وبحث مع السراج الحلول العاجلة والممكنة للمشكلتين إضافة إلى خطة طويلة للمعالجة الكاملة والشاملة.

من جهته جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لبن عطية تأكيد حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء بطريقة متوازنة وحسب الإمكانات المتاحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول: 11 صاروخًا استهدفت مدخل سرت الجنوبي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي
ليبيا
وفد من الكونغرس يبحث الوضع في ليبيا لتعزيز المساهمة الأميركية لحل النزاع
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبب خروج الماء من شكمان سيارتك