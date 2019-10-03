«تسييري طبرق» يتعهد بإنشاء ثلاث مدارس جديدة بالفرع البلدي عمر المختار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 03 أكتوبر 2019, 05:02 مساء
اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدي طبرق مع ومسؤولي الفرع البلدي عمر المختار. (الإنترنت)

تعهد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس بإنشاء ثلاث مدارس جديدة للتعليم الأساسي والثانوي بالفرع البلدي عمر المختار، مؤكدا أنه سيعمل على تكليف شركات متخصصة حسب محاضر الترسية لإنشاء هذه المدارس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم البلدية مروان يونس.

جاء تعهد بوالخطابية خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، بديوان بلدية طبرق مع مسؤولي ورئيس الفرع البلدي عمر المختار بحضور أعيان وحكماء المنطقة لبحث متطلبات الفرع من مياه وكهرباء وصحة وبنية تحتية.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس، لـ«بوابة الوسط» إن سكان منطقة عمر المختار تقدموا للمجلس التسييري للبلدية بعدد من الشكاوى تخص المياه والكهرباء والصحة والبنية التحتية، موضحا أن اللقاء جاء لمحاولة تذليل الصعاب مع رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وأضاف يونس أن سكان الفرع البلدي عمر المختار تقدموا خلال الاجتماع بمقترح حول صيانة محطة التناضح العكسي التي تعتبر المصدر الوحيد للمياه بالمنطقة التي تعاني نقصا في مياه الشرب، حيث وصل سعر صهريج المياه بمنطقة عمر المختار ذات السعة 60 برميلا إلى 150 دينارا.

وأشار إلى أنهم طالبوا أيضا بتوفير عناصر طبية ومساعدة للمرافق الصحي بالمنطقة، وضرورة إجراء صيانة عاجلة محطة التناضح العكسي في أسرع وقت ممكن حتى لا تحدث كارثة بالمنطقة لعدم وجود بدائل لتوفير مياه الشرب.

من جهته وعد رئيس المجلس التسييري لبلدي طبرق مسؤولي الفرع البلدي عمر المختار بـ«إنشاء ثلاثة مدارس جديدة بالمنطقة سواء للتعليم الأساسي أو الثانوي وسيتم تكليف شركات متخصصة حسب محاضر الترسية لإنشاء هذه المدارس».

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