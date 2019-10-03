عبدالجليل يطلع السراج على استعدادات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد

اجتماع السراج وعبدالجليل. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اطلع المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على الإجراءات واستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2019 - 201- الذي سيبدأ يوم 13 أكتوبر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن السراج بحث مع عبدالجليل «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد في 13 أكتوبر المقبل، لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس تناول خطة تحسين العملية التعليمية بشكل عام وبما يحقق أهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم.

وأضاف أن اللقاء بحث أيضا الخطوات المعتمدة لمعالجة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في المنطقة الجنوبية، والمناطق المتضررة من العدوان على العاصمة طرابلس، وعملية التنسيق بين أجهزة الوزارة والمؤسسات التعليمية في كافة البلديات.