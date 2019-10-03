السراج: الحوكمة كفيلة بإعادة الثقة في المجال الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 03:39 مساء
السراج يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي صباح اليوم الخميس في العاصمة طرابلس. (المجلس الرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاقK فائز السراج، إن «ربط قطاع الصحة بنظام اللامركزية يعد إحدى أدوات تطويره»، مشيرا إلى أن «الحوكمة كفيلة بإعادة الثقة في المجال الصحي، بتوافر الشفافية والنزاهة والفاعلية، والمساواة في تقديم الخدمات للمواطنين كافة».

وأوضح خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي صباح اليوم الخميس في العاصمة طرابلس أن «مفهوم اللامركزية لا يقتصر على إعطاء صلاحيات واسعة ومخصصات أكبر للبلديات تمكنها من تلبية احتياجات مواطنيها، لكنها تعني أيضا تحرير المؤسسات المعنية بالتطوير من بيروقراطية الدولة»، لافتا إلى إنشاء «المركز الوطني لتطوير النظام الصحي من هذا المنطلق»، حسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوه خلال المؤتمر الذي حمل عنوان «اللامركزية في الحوكمة والتمويل وتقديم الخدمات الصحية» إلى أن «بناء ممارسات الحوكمة في المؤسسات الصحية سيؤدي إلى الارتقاء بالقطاع من ناحية الأداء والجودة وتلبية احتياجات المرضى، وييسر الوصول إلى الخدمات ومنع الفساد وغيره من الممارسات غير الأخلاقية».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي «وجوب تعزيز الحوكمة بالتعاون مع البلديات والجامعات والقطاع الخاص، لتنظيم تقديم الخدمات الصحية التي ترتكز على مصلحة المواطن».

وفي سبتمبر الماضي، كان تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة على أجندة اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق من بين ملفات مهمة أخرى.

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