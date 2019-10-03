جهاز النهر الصناعي يعلن استقرار تدفق المياه إلى طرابلس ومدن الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 02:17 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استقرار التدفق المائي إلى العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها ومدن الجبل الغربي، اليوم الخميس، بعد عملية صيانة محطة ضخ المياه خط «ترهونة - غريان».

وانتهت فرق الجهاز في منظومة «الحساونة - سهل الجفار» من صيانة الصمام المغذي لمحطة ضخ المياه إلى مدن الجبل الغربي خط «ترهونة - غريان»، ويشمل «غريان، والأصابعة، وككلة، والقلعة، والمشاشية، ويفرن، والزنتان»، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجهاز إعادة رفع معدلات تدفق المياه بشبكة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى بعد خفض معدل التدفق في وقت سابق.

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وجرى خفض ضغط معدل تدفق المياه عن المدينة؛ لتنفيذ أعمال صيانة طارئة لصمامات التحكم بالتدفق في الشويرف، وفتح الصمام الرئيسي لخط التغذية لمناطق الجبل الغربي، لتغذية مدن الجبل الغربي بالمياه. وأضاف الجهاز أنه أعيد رفع معدلات التدفق ليتحسن ضغط المياه في شبكة طرابلس، مع استمرار ضخ المياه من حقول الآبار.

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