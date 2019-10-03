شركة الكهرباء تدفع بمحولين إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 12:00 مساء
أحد المحولين أثناء نقله إلى بنغازي، 2 أكتوبر 2019، (شركة الكهرباء)

دفعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، بمحولين جهد 220 ك.ف إلى منطقتي سيدي منصور وأبو عطني في مدينة بنغازي.

وأشارت الشركة إلى اتخاذها هذا الإجراء نتيجة ارتفاع الأحمال في المنطقتين، وتحسبا للأحمال المتوقعة خلال الذروة الشتوية المقبلة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك في ظل استمرار أعمال الصيانة في محطة كهرباء شمال بنغازي، التي لم تدخل الخدمة بعد، حسب مدير المحطة، عبدالعزيز الدرسي.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة تعرض المحطة إلى «خلل أصاب المفتاح الكهربائي»، مضيفة أنها اشترت المعدات المطلوبة للوحدة، وركبتها عن طريق فريق مشترك من المحطة وإدارة النقل، إلا أن إحدى قطع الغيار في طريقها إلى الوصول خلال الأيام المقبلة.

وفي مطلع سبتمبر، انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن بنغازي ودرنة «بسبب خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي»، وأعلنت الشركة «دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة في محطة شمال بنغازي»، ورجوع الأحمال.

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