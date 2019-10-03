الأرصاد: طقس متقلب على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسا متقلبا، اليوم الخميس، مصحوبا برياح نشطة مثيرة للغبار على غالب مناطق ليبيا، نتيجة تمركزمنخفض جوي على الساحل الغربي يتسبب في رياح شمالية غربية نشطة تعمل على اضطراب حالة البحر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على غالب مناطق الشمال الغربي، إذ تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، مع فرصة سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية على باقي المناطق، تؤدي إلى ارتفاع الحرارة، حيث تتراوح بين 33 و40 درجة مئوية على المنطقة الممتدة من مصراتة حتى طبرق، وتسجل انخفاضا تدريجيا غدا، نتيجة تحرك المنخفض باتجاه شرق البحر المتوسط، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق شرق ليبيا، وتحسن تدريجي في حالة الطقس على غالب المناطق.

رأس أجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

تتكاثر السحب اليوم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق، تصحبها خلايا رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية، سرعتها معتدلة إلى نشطة، تثير الأتربة والغبار على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة مئوية، وبين 31 و35 درجة مئوية على المنطقة الممتدة من الخمس إلى مصراتة، وتصل اليوم إلى 40 درجة مئوية على سرت وأبونجيم، وتسجل انخفاضا ملحوظا من بعد ظهر اليوم على أغلب المناطق.

سرت والخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار على بعض المناطق، ثم تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 37 و40 درجة مئوية على مناطق الخليج والدواخل، ثم تسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء على مناطق الجفرة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على مناطق الجفرة مثيرة للغبار، بينما تكون شمالية غربية معتدلة على غدامس والحمادة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و39 درجة مئوية.